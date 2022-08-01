Оккупанты начали продавать свои фейковые награды "За освобождение" (фото)

На Avito в рубрике "Медали сувенирные" стали появляться медали "За освобождение Мариуполя" - с датой выпуска 21 апреля 2022 года. Их продают вместе с документами и хотят от 500 до 1000 рублей.

За медаль "За взятие Киева" от 2015 года хотят немного больше - от 1200 рублей. Ее тоже продают с документами и утверждают, что она совершенно новая.

Такие медали придумали и выпустили оккупанты, а даже успели раздать их в конце весны российским солдатам.

Кстати, дизайн этих фейковых медалей в точности повторяет стиль советских наград времен Второй Мировой войны - их вручали за освобождение городов СССР и Европы, которые находились под оккупацией нацистов.