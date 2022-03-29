В Чернигове от артобстрела погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса

В Чернигове от артобстрела захватчиков погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса. Ребенку было всего 10 лет.

Эту трагическую новость сообщила на Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"С разбитым сердцем сообщаем о гибели 10-летнего сына рекордсмена Украины, ультрамарафонца Максима Уса", - написала она.

Напомним, что Максим Ус из Чернигова установил рекорд Украины в беге на 100 км, имея диагноз ДЦП.

Детали трагедии

Во время артобстрела в родном Чернигове Максим вместе с женой Евгенией и сыном Дмитрием спустились в подъезд. В одно мгновение дверь подъезда снесло взрывной волной от снаряда, который попал в 7 метрах от входа в дом.

Максим услышал крик жены и понял, что произошло самое страшное. Осколки снаряда попали ребенку в голову, жена получила серьезное ранение ноги. Под непрерывными обстрелами ребенка удалось доставить в больницу. Через неделю мальчик умер.

"Нет слов, чтобы выразить всю эту боль и наши соболезнования Максиму. Сейчас супруге грозит ампутация ноги", - сообщила Лана Ветрова.

Для тех, кто хочет помочь Максиму финансово, прилагается банковская карта.

Перечислить помощь можно на карту: 4149 4991 5635 7277 Максим Ус.

Максим Ус с сыном Дмитрием (фото: Лана Ветрова)