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Оккупанты на Донбассе запретили людям копать могилы: подробности (фото)

STYLERВойна    13.06.2019 - 16:42
Оккупанты на Донбассе запретили людям копать могилы: подробности (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

На оккупированных территориях Донбасса боевики ввели ряд запретов на ритуальные услуги

Переселенец из оккупированного Енакиево Донецкой области рассказал, что боевики запрещают жителям ОРДО самостоятельно копать могилы, ссылаясь на украинское законодательство. Кроме того, "власти" "ДНР" заставляют местных жителей обращаться по данным вопросам исключительно к "государственным" поставщикам ритуальных услуг. Об этом передают "Факты".

Мужчина показал фото соответствующего объявления, приклеенного к столбу. Как говорится в тексте, "копка могилы своими силами запрещена" согласно статьи 10 Закона Украины "О погребении и похоронном деле". 

Оккупанты на Донбассе запретили людям копать могилы: подробности (фото)

Жителям ОРДО запрещают самостоятельно копать могилы (Фото: fakty.ua)

По словам автора снимка, на "республике" подорожала стоимость оказания ритуальных услуг. В частности, его знакомый, который недавно хоронил отца, заплатил за "самые рядовые похороны" без оркестра и с ужином-поминками на 20 персон в кафе 40 тысяч российских рублей (чуть более 16,3 тысяч гривен).

Также переселенец рассказал, что сейчас много объявлений, в которых предлагается услуга поухаживать за могилой (приблизительно от 80 до 800 гривен за саму услугу, не учитывая траты на материалы и транспорт). Еще предлагается "похоронить ваших близких" - для тех, кто не может приехать на территорию ОРДЛО по тем или иным причинам.

Мужчина сообщил, что услуга проводника на кладбище стоит от около 80 до 160 гривен границу - дело в том, что в местах захоронений могут быть взрывоопасные предметы. Так, совсем недавно мы сообщали о том, что в Верхнеторецком Донецкой области - возле линии разграничения - во время уборки на кладбище подорвалась 54-летняя местная жительница. Взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

Также мы писали о том, что в сеть выложили фото кладбища Донецкое море в оккупированном Донецке. Там есть специальная зона, где похоронены "высопоставленные" боевики: Александр Захарченко, Гиви (Михаил Толстых), Моторола (Арсен Павлов), и другие.

Напомним, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. 

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