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Окупанти на Донбасі заборонили людям копати могили: подробиці (фото)

STYLERВійна    13.06.2019 - 16:42
Окупанти на Донбасі заборонили людям копати могили: подробиці (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

На окупованих територіях Донбасу бойовики запровадили низку заборон на ритуальні послуги

Переселенець з окупованого Єнакієвого Донецької області розповів, що бойовики забороняють жителям ОРДО самостійно копати могили, посилаючись на українське законодавство. Крім того, "влада" "ДНР" змушує місцевих жителів звертатися щодо цих питань виключно до "державних" постачальників ритуальних послуг. Про це передають "Факти".

Чоловік показав фото відповідного оголошення, приклеєного до стовпа. Як йдеться в тексті, "копання могили своїми силами заборонено" відповідно до статті 10 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Окупанти на Донбасі заборонили людям копати могили: подробиці (фото)

Жителям ОРДО забороняють самостійно копати могили (Фото: fakty.ua)

За словами автора знімка, на "республіці" подорожчала вартість надання ритуальних послуг. Зокрема, його знайомий, який недавно ховав батька, заплатив за "рядові похорони" без оркестру та з вечерею-поминками на 20 персон у кафе 40 тисяч російських рублів (трохи більше 16,3 тисяч гривень).

Також переселенець розповів, що зараз багато оголошень, в яких пропонується послуга доглядати за могилою (приблизно від 80 до 800 гривень за саму послугу, не враховуючи витрати на матеріали і транспорт). Ще пропонується "поховати ваших близьких" - для тих, хто не може приїхати на територію ОРДЛО через ті чи інші причини.

Чоловік повідомив, що послуга провідника на цвинтар коштує від близько 80 до 160 гривень кордон - справа в тому, що в місцях поховань можуть бути вибухонебезпечні предмети. Так, зовсім нещодавно ми повідомляли про те, що в Верхнеторецкому Донецької області - біля лінії розмежування - під час прибирання на кладовищі підірвалася 54-річна місцева жителька. Вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.

Також ми писали про те, що в мережу виклали фото кладовища Донецьке море в окупованому Донецьку. Там є спеціальна зона, де поховані бойовики-"високопосадовці": Олександр Захарченко, Гіві (Михайло Товстих), Моторола (Арсен Павлов) тощо.

Нагадаємо, раніше у мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР", які зрадили Україну та примкнули до бандформування на Донбасі.

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