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Океан Ельзи показали відео на нову версію культового хіта, яке пробирає до мурашок

Героїня кліпу "Я їду додому" (фото: Океан Ельзи)
Автор: Наталя Коваль

Океан Ельзи представили нову версію своєї культової пісні "Я їду додому" в рамках кампанії зі збору коштів на обладнання та транспорт для 146 саперних груп Збройних Сил України.

Відео на переосмислений хіт - присвята воїнам, які відважно ризикують своїм життям, очищаючи нашу країну від мін та нерозірваних боєприпасів

З моменту виходу оригінальної версії пісні пройшло понад 15 років. І за цей час "Я їду додому" стала не просто музичним твором, а символом бажання повернення додому для мільйонів українців.

Кадри зі зйомок кліпу "Я їду додому" (фото: Океан Ельзи)

А сьогодні слова композиції набули нових емоцій, відображаючи біль, надію та незламну віру в нашу Батьківщину.

Відео, режисером якого став Павло Буряк, розповідає історію української дівчини, у якої вороги намагались відібрати найдорожче та яка обирає для себе важкий і надважливий шлях повернення додому, що після неї стане безпечною дорогою до власного дому для багатьох.

Чому ОЕ перевипустили "Я їду додому"

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, приблизно 30% території України зараз заражено мінами та нерозірваними боєприпасами. Наша країна є найбільш замінованою у світі.

І щоб прискорити процес розмінування, Святослав Вакарчук і Ко закликають всіх долучитись до збору коштів на забезпечення необхідним обладнанням та транспортом інженерно-саперні групи, які допомагають Силам підтримки ЗСУ.

В рамках кампанії "Нам тут жити" збирають кошти на допомогу саперам (фото: Океан Ельзи)

Самі музиканти вже підтримали кампанію "Нам тут жити", переказавши 500 тисяч гривень від групи.

Крім цього, кошти, отримані від монетизації пісні та відео на музичних платформах, також будуть спрямовані бійцям.

“За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому! І цим проєктом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь "Я. Їду. Додому!" - коментує Вакарчук.

Вакарчук з воїнами ЗСУ (фото: Океан Ельзи)

Раніше ми писали про те, що Притула жорстко відреагував на скандал з Аліною Михайловою.

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Океан ЕльзиЗбройні сили України