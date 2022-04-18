ОХМАТДЕТ нуждается в вашей помощи: мы все вместе можем спасти жизни детей!

Детской больнице ОХМАТДЕТ в Киеве необходима поддержка и финансовая помощь в условиях войны России против Украины.

Адресной помощи нуждаются детки и взрослые, которые лечатся там. Часто это тяжелораненые мальчики и девочки, а некоторые из них даже потеряли родителей.

Сбор средств будет осуществляться на личный счет и волонтеры вместе со специалистами, которые имеют большой опыт в приобретении, поиске и доставке оборудования, будут обеспечивать клинику под их запросы.

Все фотоотчеты будут оперативно предоставляться.

Сейчас нужны:

Аппараты для VACтерапии и расходные материалы для них.

Одноканальный электролигирующий генератор для герметизации сосудов Valleylab.

Лигашур инструмент (двух видов) для электролигирования и разделения тканей, для лапароскопических операций.

Официальное письмо от ОХМАТДЕТа

Платежные реквизиты

СОХАР ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ (Частный предприниматель), ЕГРПОУ 2618202593

АО КБ "ПРИВАТБАНК" (ЕГРПОУ банка 14360570, код банка 305299)

UA153052990000026006006805444 валюта EUR (Евро)

UA603052990000026005026806941 валюта USD (Доллар США)

UA723052990000026008016806408 валюта UAH (Украинская гривна)

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна Александровна)

Paypal: [email protected]

ОХМАТДЕТ нуждается в помощи