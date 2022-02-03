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Огурцы завалят вас урожаем, если вы их так посадите (видео)

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 10:03
Огурцы завалят вас урожаем, если вы их так посадите (видео) Фото: Как правильно посадить огурцы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Как правильно посадить огурцы, чтобы они дали максимальный урожай. Есть один секрет, узнав который вы будете его применять.

Им поделился в Instagram блогер под ником sad_mechta.

Напомним, что Оптимальное время для посадки семян огурцов в грунт – май месяц, когда начинают преобладать южные и западные ветры, что свидетельствует о минимальной возможности возникновения заморозков. Ориентировочные календарные сроки посадки огурцов семенами в открытый грунт с 5 по 31 мая.

Но. Лучше посадить семена в пластиковые емкости и вырастить рассаду.

В чем состоит секрет

Когда вы сделаете ямку для посадки рассады - добавьте туда крапиву, присыпьте землей и посадите огурец. Соответственно, крапива тут выступает в роли удобрения.

Кстати, подкормка огурцов крапивой может проводиться как в момент роста вегетативной массы, так и в период появления завязей, и когда созревает урожай.

Это естественное удобрение можно встретить повсеместно – не только на садовом участке, но и вдоль лесов – на опушках, в оврагах, вдоль естественных водоемов, по обочинам дорог.

Как мы ранее писали, этот способ посадки помидоров поможет увеличить урожайность каждого куста в 5-7 раз.

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