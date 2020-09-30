Огромный смерч под Одессой напугал людей: эпичное видео

В Одесской области пронесся огромный смерч, который наделал переполоху среди местных жителей. "Пыльный дьявол" попал на видео, сделанное очевидцами в Татарбунарском районе.

Эпичное видео разместил в Facebook-канал Velobessarabia.

"Застал пыльные вихри на территории Тузловских лиманов, это мыс и коса разделяющие лиманы Алибей и Шаганы. К сожалению распахана степь под самые берега. Вот ветер и развлекается. Это явление называется еще пыльный дьявол (dustdevil)", - подписал видео его автор.

Пыльный смерч в Одесской области (видео: YouTube)

К слову, такой смерч называют еще "песчаный", или "пыльный" вихрь. Это явление не связано с атмосферными фронтами, в отличие от обычного смерча. Он представляет собой столб из пыли, а также песка, мелкого мусора и камней.

Такой пыльный вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, высота обычно 10-20 метров (иногда несколько десятков метров), диаметр 1-5 метров, а время существования - от нескольких секунд до 1-2 минут.

Отметим, что метеорологи прогнозируют, что в Украине такие стихийные явления, как смерчи и ураганы будут учащаться. Связано это с глобальными и локальными изменениями климата.

Ранее мы писали также, что под Харьковом пронесся торнадо из песка до самого неба. Явление попало на видео.

Также сообщалось, что над Черкасской областью пронесся редкий смерч под названием "лэндспаут".