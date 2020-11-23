Ограничивал свободу: украинская певица ошарашила признанием о бывшем муже

Екатерина Бужинская (фото: facebook.com/katyabuzhynskaya)

Украинская артистка рассказала, что бывший супруг ограничивал ее свободу

Известная украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее первый супруг в отношениях ограничивал ее свободу и настаивал на аборте. Скандальными подробностями личной жизни артистка поделилась в комментарии "Звездному пути".

Как сообщается, первый супруг и по совместительству ее продюсер Юрий Квеленков существенно ограничивал свободу перемещений звезды. Мужчина просто закрывал ее дома и уходил. Певица много выступала, зарабатывала, ее любили, многим она очень нравилась как женщина. Возможно, именно поэтому, по словам Бужинской, дошло до того, что супруг запретил ей даже выходить из дома.

"Он меня закрывал, он когда-то шел на работу и меня на ключ закрывал", – вспоминает артистка.

Также артистка призналась, что экс-супруг настаивал на аборте.

"Он мне сказал, что надо избавиться от ребенка. За руку насильно привел меня в больницу к врачу. Он сказал, что у нас работа на первом месте. Потом, позже", – рассказала Екатерина.

В итоге Екатерина не выдержала и разорвала эти отношения навсегда. В первом браке певица родила дочь Елену.

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