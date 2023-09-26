Оголошено спікерів дискусійної панелі "Усна історія" в рамках "Форуму усної історії України"

10 жовтня 2023 року в Києві відбудеться перша офлайн-зустріч українських та міжнародних документаційних ініціатив "Форум усної історії України".

Форум є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 85 тисяч свідчень.

В рамках заходу заплановано три дискусійні панелі, під час яких учасники обговорюватимуть різні аспекти документації досвідів війни.

Одну з дискусій буде присвячено темі "Усна історія: завдання, ролі, проблематики".

Спікерками дискусії стануть:

— Жанін ді Джованні, воєнний кореспондент, письменник, співзасновник та виконавчий директор The Reckoning Project, який документує російські воєнні злочини в Україні (онлайн);

— Катя Тейлор — куратор, культурний менеджер, засновник ГО "Порт Культури", автор книги "Менеджмент і маркетинг культури".

— Наталя Ємченко — директор з комунікацій SCM, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова, членкиня наглядових рад проектів Mariupol. Reborn та "Серце Азовсталі".

Модеруватиме дискусію Юлія Манукян, журналіст, редактор, дослідник, співзасновник ГО Urban Republic (Херсон), куратор, редактор культурологічного видання "СОYС" і володар премії Вацлава Гавела (2023).

Під час дискусійної панелі буде висвітлено такі питання:

— ролі та функції проектів усної історії під час війни;

— підходи до документації досвідів війни, особливості методології:

— проблематики та больові точки під час документації досвідів війни;

— український досвід: його роль в значення для світових практик документації.

Захід проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, за підтримки КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Участь у форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердження від організаторів. Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.