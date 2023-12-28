Оголошено переможців всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна" від Фонду Ахметова
Майже чотири тисячі творчих робіт цьогоріч надіслали до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова учасники всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна".
Про це йдеться в повідомленні фонду.
Це рекордна кількість - і кожне есе було уважно прочитано командою фонду і представником Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти»" яка третій рік поспіль долучається до проведення конкурсу. Раніше було оприлюднено список фіналістів, а сьогодні, 28 грудня, ми оголошуємо переможців конкурсу.
Прізвища та імена переможців за посиланням.
Нагадаємо: учні, яких визнано переможцями, отримають планшети, мобільні телефони та смартгодинники. Автори найкращих робіт серед учителів отримають зовнішні накопичувачі. Учителі, які надихнули переможців, що посіли І місце, отримають Power Bank.
"З часу започаткування Конкурсу, а саме з 2021 року, тематика робіт змінювалась. До повномасштабного вторгнення росії в Україну тема конкурсу мала іншу інтерпретацію. Наголошувалося, що війна — це не один день, а десятки і сотні різних днів, пов’язаних з місцевими подіями та подіями в країні загалом, які назавжди змінили життя людей. У роботах 2023 року учасники розповідали, якою бачать Україну майбутнього, ділилися своїми історіями про війну, міркували, у чому сила українського народу", — зазначив Євген Баженков, директор Інституту.
Есе, отримані в рамках конкурсу стануть частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільшого у світі архіву розповідей мирних мешканців України про життя під час війни, який містить вже понад 90 тисяч історій.
"Війна увійшла в серце кожного українця, спільна біда об’єднала в протистоянні ворожій навалі. Саме тому цей Конкурс важливо проводити у всеукраїнському форматі. Приємно констатувати, що з кожним роком географія конкурсу розширюється і кількість його учасників зростає. Проведення такого конкурсу є надзвичайно важливим для виховання в молодого покоління почуття патріотизму, духовності та єдності. Тож такі конкурси мають розвиватися і охоплювати ширшу аудиторію", — підкреслив Євген Баженков.
Поділіться своєю історією про війну на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.