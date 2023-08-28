Оголошено переможців ОМКФ. Найкращий документальний фільм отримав приз від музею "Голоси мирних"

"Я сподівався, що, коли ми будемо показувати цей фільм в Україні, війни вже не буде. На жаль, реальність інша. Я дуже хочу, щоб цей фільм показували в усіх країнах. Щоб він допомагав нагадати світу, що без постійної допомоги Україні ця війна швидко не закінчиться. І такі люди, як герої нашого фільму, не зможуть повернутися додому", - прокоментував перемогу стрічки Мачек Хамела.

У перші тижні повномасштабної війни він приїхав в Україну та допомагав як волонтер: був водієм евакуаційної машини, вивіз майже 400 людей до Польщі. Почувши історії тих, хто вимушено залишив свої домівки, Хамела вирішив зняти документальний фільм. Прем'єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі, також фільм здобув головну нагороду Міжнародного конкурсу на фестивалі Sheffield DocFest у Великій Британії.

Нагороду від імені музею "Голоси мирних" на сцені Одеського міжнародного кінофестивалю Мачеку Хамелі вручила Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

"Я хочу подякувати всім, хто фільмує і показує цю війну. Ми в Музеї з 2014 року збираємо свідчення людей, які постраждали від війни - щоб зберегти правду, пам’ять, шанс на правосуддя. Архів Музею містить вже понад 80 тисяч історій: ми можемо бути їх джерелом, бути допоміжними саме документалістам. Зараз, ми вважаємо, ера документального кіно. Кіно, яке висвітлює те, що відбувається, не дає приховати правду, викривити її. Тому будь-яка можливість допомогти документалістам для нас безцінна", - зазначила Наталя Ємченко.

Усього під час ОМКФ було показано 46 фільмів, 32 з яких - українські. Один з фільмів, який демонстрували у рамках спеціального блоку "Так переможемо!", було створено у співпраці з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - це стрічка "Драм" режисера та продюсера Юліана Улибіна про притулок Драматичного театру у Маріуполі.

Найкращим українським ігровим фільмом став «Валерія виходить заміж» Міхаль Вінік, а найкращим європейським названо стрічку "Ссавці" Себастіана Міхеілеску.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.