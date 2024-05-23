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Офтальмолог сказав, чи можуть сонцезахисні окуляри "посадити" зір

Сонцезахисні окуляри псують зір - правда чи міф (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Існує така думка, що сонцезахисні окуляри можуть псувати зір, але на це питання може відповісти лише офтальмолог.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-інтерв’ю з офтальмологом на каналі "Здорова розмова".

Чи можуть сонцезахисні окуляри погіршувати зір

"Такого ефекту, щоб вони погіршували зір - немає, але є нюанс. Тому що, функція сонцезахисних окулярів, сама про це свідчить - тобто, вони повинні захищати від сонця. На кожних сонцезахисних окулярах повинна бути своя захисна функція", - каже лікар. 

За його словами, прикладом цього може бути те, що вони захищають від ультрафіолету 400, чи 500, чи 300 - там є різні параметри. І на дужці кожних окулярів на оправі, є параметри "UV", який вони захист мають. 

Сонцезахисні окуляри псують зір - правда чи міф (фото: Freepik)

Ведучий зауважив, що якщо купуєш окуляри на базарі, то звісно, на них немає подібних написів, з чим офтальмолог погодився та зауважив, що на ринку краще не купувати сонцезахисні окуляри. 

"Якщо взяти неправильні окуляри, то звичайно ця теорія працює, бо просто не буде ніякого ефекту. Ба більше, люди звикли до того, що коли вони одягнули сонцезахисні окуляри - то дивляться прямо на сонце. Тут дуже важливо розуміти, якщо навіть ви у сонцезахисних окулярах - на сонце не можна дивитися", - резюмував лікар-офтальмолог.

 

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