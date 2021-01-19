Оформить отправление за 30 секунд: Meest запустил чат-боты в Viber и Telegram

Почтово-логистическая группа компаний Meest запустила чат-боты в Viber и Telegram для отправки и получения посылок через почтоматы. Это первый сервис в Украине, который сводит управление всеми процессами, связанными с доставкой, всего в пару кликов.

Чат-боты упрощают работу с почтоматами: теперь пользователи могут открыть ячейку в несколько кликов, а также - оформить отправление посылки прямо в мессенджере. Процесс занимает не более минуты. Кроме того, в мессенджере доступен поиск ближайшего почтомата, информация обо всех отправлениях клиента, трекинг и поддержка операторов.

Также через чат-боты можно оплатить отправление с помощью Apple Pay и GPay. Функция реализована совместно с сервисом Portmone - это уникальное предложение на украинском рынке. В рамках проекта специалисты разработали интеграцию с мессенджерами, которая сводит к минимуму количество действий, необходимых для отправки посылки через почтомат и оплаты отправления.

"Раньше Meest уже имел опыт создания ботов для почтоматов на базе платформы Corezoid. Новый сервис создала собственная команда компании, которая учла все прошлые ошибки и сделала действительно инновационный продукт. Теперь чат-боты работают стабильнее и имеют ряд дополнительных функций - в том числе возможность оплатить отправление", - отмечают в пресс-службе компании.

Уже сейчас чат-боты показывают себя как простой и удобный способ управлять почтоматами и посылками, которые через них отправлены - конверсия новых пользователей к полученным отправлениям составляет 62-65%.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке - в Telegram или Viber.

Meest - глобальная почтово-логистическая группа, которая уже более 30 лет доставляет международные посылки в Украину. Компания является лидером на рынке услуг курьерской доставки и имеет крупнейшую в Украине сеть почтоматов.