Офіційно. H&M повертається до України: названо місяць

Шведський бренд одягу H&M, який залишив ринок України з початку повномасштабного вторгнення РФ, повертається. Компанія планує відновити свою роботу вже восени 2023 року.

Коли саме відкриються магазини в Україні - читайте в матерілі нижче.

Коли відкриється H&M в Україні

Так, більшість магазинів бренду в Україні буде відкрито у листопаді 2023 року.

"Після обговорень з глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів. Ми продовжуватимемо підтримувати наших колег, щоб відновити діяльність кращим та безпечним способом і знову запросити наших клієнтів до магазинів", - сказав регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.

Зазначається, що H&M Group підтримує контакти з місцевими зацікавленими сторонами щодо того, як краще підтримати країну та місцеві громади у процесі їх відновлення.

На додаток до попередніх пожертв на підтримку людей в Україні, H&M Group співпрацюватиме з організаціями на місцях та братиме участь у програмах допомоги та відновлення.

Інформацію про відкриття певних торгових точок повідомлять трохи згодом.

В Україну повертається H&M (facebook.com/hmukraine)

Що відомо про компанію

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) - шведський бренд одягу та косметики зі штаб-квартирою у Стокгольмі, відмінною рисою якої є модний та якісний одяг за доступними цінами.

У 2018 році компанія відкрила свої перші три магазини у Києві. Станом на жовтень 2021 року мережа H&M в Україні налічувала вже сім торгових точок: п'ять - у Києві, по одному - в Одесі та Харкові.

На початку березня 2022 року рітейлер пішов з українського ринку, але заявив, що продовжуватиме виплату зарплати співробітникам, надаватиме психологічну підтримку та допомагатиме з працевлаштуванням для тих, хто виїхав.

З Росії бренд вийшов ще 2022 року, а ще пожертвував на потреби України 1,5 млн євро. Також H&M більше недоступний і у Білорусі.