Одвічне питання стоматології. Коли чистити зуби: до чи після сніданку

Коли краще чистити зуби, до чи після сніданку

“Напевно почнемо з самого початку. Так, зуби потрібно чистити, використовуючи щітку і пасту, мінімум два рази на добу. Зафіксуємо це і позначимо це словом, яке стало доволі популярним в наші часи, як База”, - каже Ян.

Стоматолог зауважив, що якщо вечірня чистка не залишає питань: перед сном процедура і лягаємо спати, то от сніданок стає поперек горла усім стоматологам.

"І справа навіть не в тому, що існує якийсь секрет, який ми нікому не можемо розповісти, як то кажуть, правила бійцівського клубу, а в тому, що багато статей протирічать одне одному. Тому моя задача - надати вам інформацію, а вам самим вибрати і вирішити, що для вас є нормою", - пояснив Стремський.

Що буде, якщо чистити зуби перед сніданком

Коли ви спите, в вашому роті активно розмножуються бактерії, тому деякі стоматологи рекомендують вичистити їх перед вживанням їжі, щоб не пустити їх в ШКТ. Також, є люди які вранці відчувають неприємний смак в ротовій порожнині, тому для них важливо позбавитися цього присмаку і відчути "правильний" смак їжі. На цьому все.

Стоматолог сказав, коли чистити зуби (фото: Freepik)

Що дає чистка зубів після їжі

Бактерії, які розмножуються вночі є "умовно-патогенними", простими словами, їх там може бути ціла купа, але якщо ви ввечері гарно почистили зуби, не залишаючи субстратів для переходу тих самих бактерій в «патогенний» стан, то вони взагалі вам ніяк не нашкодять.

Запах і присмак в роті вранці найчастіше вказують на проблеми в системі ШКТ, тому напевно це також не на користь секти "досніданокових чисток".

"Тепер трішки роботи на уяву: ви смачно поснідали, а під кінець вирішили зʼїсти цукерку з тягучою нугою, яка прилипла до зубчиків і спішачи ви забуваєте почистити зуби і йдете на роботу. І ця солодка "міна" є тим самим активатором всіх поганих функцій мешканців вашої ротової порожнини, до того моменту, поки лізоцим в вашій слині до кінця не розчинить вуглевод", - приводить приклади Ян.

Єдине, що можна скорегувати, це якщо ви полюбляєте сніданок з цитрусовими фрешами, то бажано відстрочити ранкову чистку хвилин на 30, бо за рахунок кислотному руйнуванню поверхневого шару емалі - ваша чистка нанесе тільки шкоду.

"Отже, підсумовуючи. Логічно що багато факторів вказують на правильність чистки зубів після сніданку. Саме цей варіант використовую я на протязі свого життя. Моя ж дружина чистить зуби до сніданку і повірте, стан її зубів навіть краще ніж моїх", - підсумовує стоматолог.

Тому, вибирайте для себе той час, який ви вважаєте більш комфортним, головне, щоб ця чистка була якомога якісніша.