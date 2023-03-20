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На одному з озер Києва катастрофічна ситуація із кольором води: що відомо

У Голосіївському парку озеро змінило колір (Сусіди Голосієво.Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У Голосіївському районі Києва одне з озер у парку змінило колір. Місцеві жителі розповідають, що так відбувається постійно, і підозрюють, що хтось зливає у водойму відходи.

Про це розповіли у посту на Facebook "Сусіди. Голосіїв".

Що відбувається з озером у Голосіївському парку

"Стан ставків у Голосіївському парку. Новий день, "новий колір". Перше фото 16 березня, друге 9 березня", - написала авторка поста Олена Деньга про стан озера.

Озеро у Голосіївському парку Києва змінило колір (фото: Олена Деньга)

Що кажуть у природному парку Голосіївський

Ставок перебуває на балансі комунального підприємства за утриманням зелених насаджень Голосіївського району. Там запевняють, що зараз вода у ставку прозора та чиста.

"Наші співробітники приїхали перевірити водойму, але на озері вода прозора – жодних слідів викиду немає. Якби нас своєчасно сповістили мешканці, ми б раніше виїхали на місце і зафіксували б порушення, взяли б забір води для аналізу. Це вже не перший випадок, коли вода в озері змінює колір. Ми вже неодноразово зверталися до поліції, складали акти, відбирали проби води, але ситуація не змінюється", - розповіли ТСН у Національному природному парку "Голосіївський".

Майстер Голосіївського парку також повідомляє, що нічого такого не відбувалося і зараз вода в озері нормального кольору.

"Якби було скидання якихось речовин, то забруднена вода перелилася б в інше озеро, але зараз весь каскад озер має прозору воду. Як тільки на ставку розтанув лід, то вода в місці, де він танув, мала зеленувато-синій колір, що теж схвилювало активістів. Але це ніяк не пов'язано із забрудненням", - розповіла Лілія Голубенко, майстер Голосіївського парку.

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