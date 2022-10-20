Одночасно з сином боролись за життя: українці прощаються з відомою блогеркою

Відома українська блогерка Віра Бочкур, яка після чотирьох років боротьби з онкологічним захворюванням померла у лікарні Німеччини, де лікувалася після повномасштабного вторгнення РФ, буде похована у рідному місті.
У місці та часі прощання йдеться на Instagram-сторінці блогу Бочкур.
31-річна жінка протистояла раку не лише у себе, а й у свого маленького сина Максима.
Віра Бочкур (фото: wonderzine.com.ua)
Так, ще у 2018 році лікарі діагностували онкологію у дитини, якій на той момент було лише 5 місяців. Про свою хворобу - рак товстого кишечника з метастазами в печінку, Віра дізналася пізніше, коли вирішила стати донором печінки для сина.
Тоді перед операцією з трансплантації дружина футболіста ФК "Прикарпаття" пройшла обстеження - і результати показали, що Бочкур має рак 4 стадії.
Віра Бочкур із чоловіком Романом та сином Максимом (фото: instagram.com/happyverochka)
І мама, і син проходили низку курсів хіміотерапії. Хлопчик здолав хворобу, й у Віри теж настало покращення. Проте вже за пів року у неї стався рецидив.
Бочкур 13 липня писала у своєму блозі, що їй залишилося жити максимум місяць, проте здаватися і "просто чекати смерті" жінка не збиралася, продовжуючи боротися. Її життя обірвалося за два тижні.
Прощання з Вірою Бочкур відбудеться 21 жовтня (фото: instagram.com/happyverochka)
Прощання з Вірою Бочкур відбудеться в Івано-Франківську у п'ятницю, 21 жовтня, о 10-й годині ранку.
Процесія проходитиме у Будинку скорботи на вулиці Ребета, 3. Після цього жінку поховають на міському цвинтарі у селі Чукалівці.
Вірі Бочкур був 31 рік (фото: instagram.com/happyverochka)
Під скорботним повідомленням у блозі українці діляться світлими спогадами про Віру, висловлюють співчуття її родині та близьким.
Віра Бочкур (фото: instagram.com/happyverochka)
Нагадаємо, раніше музиканти гурту "Антитіла" повідомили про смерть близького друга .