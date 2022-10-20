Одночасно з сином боролись за життя: українці прощаються з відомою блогеркою

31-річна жінка протистояла раку не лише у себе, а й у свого маленького сина Максима.

Віра Бочкур (фото: wonderzine.com.ua)

Так, ще у 2018 році лікарі діагностували онкологію у дитини, якій на той момент було лише 5 місяців. Про свою хворобу - рак товстого кишечника з метастазами в печінку, Віра дізналася пізніше, коли вирішила стати донором печінки для сина.

Тоді перед операцією з трансплантації дружина футболіста ФК "Прикарпаття" пройшла обстеження - і результати показали, що Бочкур має рак 4 стадії.

Віра Бочкур із чоловіком Романом та сином Максимом (фото: instagram.com/happyverochka)

І мама, і син проходили низку курсів хіміотерапії. Хлопчик здолав хворобу, й у Віри теж настало покращення. Проте вже за пів року у неї стався рецидив.

Бочкур 13 липня писала у своєму блозі, що їй залишилося жити максимум місяць, проте здаватися і "просто чекати смерті" жінка не збиралася, продовжуючи боротися. Її життя обірвалося за два тижні.

Прощання з Вірою Бочкур відбудеться 21 жовтня (фото: instagram.com/happyverochka)

Де і коли відбудеться похорон

Прощання з Вірою Бочкур відбудеться в Івано-Франківську у п'ятницю, 21 жовтня, о 10-й годині ранку.

Процесія проходитиме у Будинку скорботи на вулиці Ребета, 3. Після цього жінку поховають на міському цвинтарі у селі Чукалівці.

Вірі Бочкур був 31 рік (фото: instagram.com/happyverochka)

Під скорботним повідомленням у блозі українці діляться світлими спогадами про Віру, висловлюють співчуття її родині та близьким.

Віра назавжди залишиться у наших серцях. Часто згадую цю чудову дівчину. Щиро співчуваю рідним

Світла пам'ять світлій Людині. Віруню, спочивай з миром, а душа твоя в обіймах Господа.

Досі не віриться! Світла пам'ять, світлій дівчинці...

Спочивай з миром, добра і гарна дівчина, захоплююсь тобою - ти для мене приклад. Не падати духом, не втрачати віри, не сумніватися у перемозі над хворобою та кайфувати - кожен день свого життя - ось чому я в тебе навчаюсь і сьогодні. Дякую тобі.

Світла пам'ять. Як сумно без неї. Щоразу її згадую. Така гарненька і світла була ця людинка. Блаженний їй спокій...

Віра Бочкур (фото: instagram.com/happyverochka)