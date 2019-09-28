Одно тело и две головы: в Черновцах родились редкие сиамские близнецы

В ночь с 27 на 28 сентября в черновицком роддоме №2 родились уникальные сиамские близнецы. У девочек одно тело и две головы. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

По словам главного врача больницы Альберта Курицына, девочек родила жительница Черновицкой области.

О том, что у женщины будут сиамские близнецы она знала еще до родов. Но по собственным убеждениям не захотела делать аборт. При этом она впервые стала мамой.

Изначально женщина готовилась к родам в Киеве. Но из-за того, что роды начались преждевременно, в 33 недели, ей пришлось рожать в местной больнице.

Палата в больнице (фото: molbuk.ua)

Курицын отметил, что данный случай является действительно редким, поскольку последний раз сиамские близнецы рождались в Украине в 2012 году.

"Мы с таким случаем не встречались, хотя давно работаем. Вместе с тем, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - заявил Курицын.

В данное время сиамские близнецы находятся в роддоме, но медики их перевезут в детскую больницу.

Напомним, что в Австралии родились уникальные полуидентичные близнецы, которые имеют 100% ДНК от матери и по 50% ДНК от отца. Мальчик и девочка идентичные близнецы только со стороны матери.

Ранее сообщалось о том, что мать пятерых детей наложила на себя руки прямо в больнице. 39-летняя женщина не могла оправиться от смерти мужа, поэтому и решилась на такой шаг.