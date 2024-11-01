Одне з найгірших положень Місяця. Астролог дала прогноз на 1 листопада і головні поради цього дня

Прогноз астропогоди на 1 листопада

Врахуйте, що цього дня не час для нових справ, відповідальних рішень. Також слід утриматися від змін іміджу, хірургічних втручань та стоматологічних процедур.

1 листопада о 14:47 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Тому астролог радить слідкувати за думками: думки повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром негативні також будуть легко впроваджуватися у життя.

Також слід будувати плани: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятливою для таких справ буде перша година першої доби, тобто з 14:47 до 15:47 за Києвом.

Гороскоп на 1 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Молодик в Скорпіоні - як ця пʼятниця вплине на наші життя

"1 листопада Місяць буде у Скорпіоні у поєднанні з Сонцем. Це - одне з найгірших положень для нічного світила. Крім того, обидва світила будуть знаходитись у частині екліптики, яка називається Via combusta (Спалений шлях)", - розповіла астролог.

"Ця ділянка розглядається як підкреслено нещасливий відрізок, особливо для Місяця, який страждає тут так само сильно, як і під час затемнення. Таке положення значно послаблює позитивний вплив нічного світила", - додала вона.

Іноді, коли Місяць знаходиться в такому положенні, важко знайти відповідь на питання, які цікавлять людину, варіанти рішень здаються суперечливими.

Обставини приймають раптовий, непередбачуваний оберт, подібний до того, що буває під впливом затемнення. Вважається, що планети та світила, потрапляючи на цю ділянку, втрачають свої позитивні якості, зберігаючи лише негативні, в людей з’являється схильність шкодити собі.

Окрім цього, Соловйова, радить відмовитися від зайвого ризику та бути дуже обережними з формулюванням планів на цей Молодик, оскільки під час їх реалізації можливі складнощі, проблеми, прорахунки та збитки. В першу чергу це може торкнутися фінансів, ризику, небезпек, трансформацій та великих грошей.

Що треба зробити цієї пʼятниці (ілюстрація: freepik.com)

Окрім цього, 1 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові платежі

реєстрація шлюбу

нові знайомства

початок бізнесу

коштовні придбання, кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, але утримайтеся від романтики", - резюмувала Соловйова.