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Одна из самых успешных операций: ВСУ жестоко наказали боевиков


Украинские бойцы нанесли ощутимый удар по врагам

20 июля ВСУ провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе. Об этом сообщил Юрий Мисягин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пока информации очень мало, известно лишь то, что враг планировал "поздравить" ВСУ с пятилетием освобождения одного из населённых пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории. Информация была получена нашей разведкой", - указано в сообщении.

Кроме того, позиции бригады подверглись обстрелам из Минометов 82-го и 120-го калибра. Тогда ВСУ разработали и провели операцию на упреждение. Было выявлено место скопления живой силы врага, впоследствии чего боевики потеряли много военной техники.

"От пуль снайпера погибли двое бойцов 24-й бригады. Причем второго, командира взвода, снайпер подстрелил уже после того, как он пытался оказать медицинскую помощь первому бойцу. А в Красногоровке погиб местный житель, от осколков, после обстрела из гранатомета СПГ", - добавил Мисягин.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новость: с одной стороны враг повержен, с другой - украинцы также понесли потери:

  • Все смешалось - и радость, и слезы. Это война, но привыкнуть к смертям невозможно.
  • Победа за нами.
  • Отличная новость.

ВСУ уничтожили много техники боевика (скриншот комментариев: Юрій Місягін)

Ранее ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой.

Напомним, что в сети показали видео, как в районе проведения ООС воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев".

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