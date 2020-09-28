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Одна отвлекает, другая прикрывает, третья крадет: в Киеве поймали банду воровок

Автор: Людмила Жукова

В столице задержали банду профессиональных воровок

В центре Киева полиция задержала банду профессиональных воровок. Все они ромского происхождения. Женщины работали втроем. Одна из них отвлекала жертву, вторая прикрывала, третья - обворовывала. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Преступницы попались полиции, когда обокрали женщину 1974 года рождения. Все три злоумышленницы приехали в столицу из города Береговое.

Задержанные лица:

  • Мошкола Сабина Аттиловна, 1992 года рождения. Ранее неоднократно судима за кражи.
  • Балог Ариана Руслановна, 1998 года рождения.
  • Форкаш Ирина Шандоровна, 1999 года рождения.

В Киеве поймали воровок-ромов (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы в который раз написали, что полиция все равно отпускает воровок и ничего с ними не делает. Люди отмечают, что ромы спокойно работают в столице.

  • Ну и дальше что ???.. Пост зачем, чтобы завтра эту морду на улице встретить?
  • Пора уже Киев в Берегово переименовать, прижились.
  • Київ для Киян!!!! ХоспАди...Кличко, уже ж и выборы на носу...сделай хоть что-то хорошее...убери этих тараканов из города...

В соцсетях для публикаций, содержащих информацию о преступлениях, совершенных ромами, стали использовать специальный хэштег #всеодноїхнесадять. Связано это с тем, что большая часть ромов-преступников не несет ответственности за содеянное.

Как мы сообщали ранее, в Киеве толпа ромов зверски избила курьера.

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