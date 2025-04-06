Одна важлива причина кохатися перед сном, про яку ви не знали

Чому займатися сексом перед сном гарна ідея?

Хоча австралійські вчені не змогли точно підтвердити, чому секс перед сном гарно впливає на подальший відпочинок, вони припустили, що посторгазмічний приплив гормонів гарного самопочуття допомагає людям добре виспатися.

Дослідники також відзначили, що переваги інтимної близькості для сну особливо сильні для жінок.

Це одне з низки останніх досліджень, які підкреслюють, як сексуальна активність забезпечує безліч переваг для здоров’я.

У першому в своєму роді експерименті експерти набрали сім гетеросексуальних пар, середній вік яких становить 26 років, і дали їм суворий графік сексу та сну.

Загалом протягом 11 ночей учасники утримувалися від сексу протягом семи ночей, виконували акт власного задоволення протягом двох і займалися сексом зі своїм партнером протягом останніх двох ночей.

Парам було наказано спати окремо від свого партнера протягом двох ночей і займатися самозадоволенням.

Для експерименту учасникам сказали, щоб секс був безпосередньо перед сном.

Учасники носили пристрій для відстеження сну, який відстежував час, необхідний для того, щоб заснути, скільки часу вони спали та чи прокидалися вони взагалі вночі.

Потім наступного ранку результати були відправлені безпосередньо дослідникам для аналізу. У середньому учасники повідомили, що займалися актами самозадоволення в середньому 19 хвилин і статевим актом 33 хвилини за сеанс.

Дані трекера сну показали, що вночі, коли люди займалися інтимом, вони прокидалися в середньому лише на 16 хвилин протягом ночі.

А в ночі утримання вони не спали в середньому майже 23 хвилини.

Експерти також виявили, що у людей, які мали статеві стосунки перед сном - якість нічного відпочинку значно покращилася.