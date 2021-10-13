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Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники

Автор: Дмитрий Войналович

Всемирно известная украинская боец ММА, многократная чемпионка по кикбоксингу, тайскому боксу и К-1 Елена Овчинникова может принять гражданство другой страны.

Об этом одна из самых титулованных спортсменок планеты в боевых искусствах, которую называют самой горячей украинкой в MMA, призналась в интервью "Спорт 24".

По словам Елены, ей ранее поступало много предложений сменить паспорт, но тогда она отказывала.

"Сильно прикипела к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм", - сказала многократной чемпионки мира и Европы.

Елена Овчинникова прославила Украину на весь мир (фото instagram.com/lenaovchynnikova)

Но последние несколько лет Овчинникова упорно пытается пробиться в государственные учреждения, чтобы на нее наконец обратили внимание и признали как украинку, которая прославляет страну на весь мир.

Однако все попытки - тщетны. Хотя цель 34-летней спортсменки лишь одна - развивать свой вид спорта в родной стране.

Елена Овчинникова имеет очень много титулов (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Поэтому сейчас девушка все чаще задумывается над тем, чтобы переехать в другую страну.

"В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо больше признания и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время, пока залечиваю травму, попробую дальше биться в дверцы разных учреждений. Но если ничего не получится, я все же буду покидать нашу страну", - сказала она.

Елена называют самой горячей украинкой в ММА (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Ранее мы писали, что 15-летняя украинская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу.

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