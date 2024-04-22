Одна з країн ЄС не хоче більше приймати біженців: до чого готуватись українцям

Позиція президента Німецької асоціації районів

За словами президента Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхарда Загера, округи Німеччини попереджають про "надмірні вимоги" на тлі постійного високого рівня міграції.

"Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими й більшими", - наголосив посадовець.

Він уточнив, що саме тому райони більше не хочуть приймати біженців з України.

Що пропонують біженцям з України

Загер зауважив, що лише в районі Баден-Вюртемберг (у південно-західній частині Німеччини) проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми вдаємося в питання - чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїжджати до нас", - додав він.

Натомість президент DLT запропонував українцям залишатись у безпечних місцях на заході України.

"Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС", - зазначив чоловік.

Чи загрожує біженцям депортація

Очільник DLT розповів, що кількість шукачів притулку падає, проте "справжньої зміни тенденції" наразі не передбачити.

За його словами, взимку цифри завжди знижувалися. Крім того, попри обіцянки федерального уряду, малоймовірно, що кількість депортацій істотно зросте.

"Осіннє оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що держава "нарешті масово депортуватиме" людей, було нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, оскільки вона не спрацювала", - наголосив посадовець.

Виходячи з цього, він закликав громадян - від імені округів - до "послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС є такими пористими", щоб запобігти в'їзду в країну мігрантів без перспективи захисту й притулку.

Крім того, він запропонував "масштабні політичні дебати", зазначивши, що більше ніж 300 тис. людей на рік неможливо приймати.

"Необов'язково називати це верхньою межею. Проте опис виміру того, що є доступним, необхідний", - підсумував Загер.