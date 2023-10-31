Одкровення працівника клінінгу: ось чому не варто зупинятися у квартирах подобово Airbnb

Власник компанії з прибирання квартир у Західній Австралії відверто розповів про свою співпрацю з сервісом з оренди житла подобово Airbnb. І зізнався, що після цієї співпраці, у нього навряд чи з'явиться бажання у майбутньому зупинятися у такій квартирі.

За словами Шипвея, власника Enhanced Cleaning, у компанії, яка керує Airbnbs у штаті, його попросили про дуже дивні речі. Перед прибиранням квартир він отримав список умов, які його попросили виконати.

Наприклад, компанія його попросила не прати постільну білизну після кожного перебування, щоб заощадити на витратах на прання. Також його просили складати рушники, які "не виглядають брудними або забрудненими" назад у шафу та прибирати посуд, яким "ймовірно" не користувалися.

"За день до того, як ми повинні були відправити одну з наших команд, ми отримали лист від керуючої компанії. У цьому електронному листі вони повідомили нам, що вони мають процедуру, якою вони хотіли б, щоб ми йшли для економії коштів. Чим більше я читав цей лист, тим більше я жахався", - каже Шипвей.

Компанія, з якою йому довелося працювати, управляє 50-60 Airbnb у Західній Австралії вартістю від 200 до 500 доларів за ніч із додатковою платою за прибирання. І, за його словами, така практика є "стандартом у сфері Airbnb".

"Вони просто хотіли, щоб ми зняли білизну, перевернули її так, щоб верх опинився внизу, щоб ліжко виглядало чистішим", - описує він.

Також його команду забезпечили невеликим розпилювачем, який допомагає розпрямити простирадла та створити видимість, що вони не були м'ятими.

"Вони також сказали, що забезпечать нас невеликим розпилювачем, яким ми зможемо розпорошувати простирадла, щоб вони стали менш м'ятими та виглядали так, начебто ними не користувалися попередні гості", - додав він.

Якщо ж рушники були не дуже брудними, їх треба було скласти знову на ліжку або покласти до шафи.

"Вони сказали, що будь-який посуд, що залишився в раковині або посудомийній машині, який використовувався, але не виглядав брудним, можна просто покласти назад в ящики для наступного гостя", - додав Шипвей.

А підлогу помити та пропилососити потрібно лише там, де є сліди.

"Вони просто сказали нам прибирати там, де було дуже очевидно, що є бруд, відбитки пальців тощо", - розповів працівник клінінгу.

За словами Шипвея, є кілька відмінних Airbnbs, і це був його перший такий досвід як прибиральника. Він вважає, що більшість подобових сервісів сильно відстають від готелів і саме через таку економію та жадібність.

"Вони просто хочуть заробити трохи додаткових грошей на перебування, і тому жертвують прибиранням. Це дійсно огидно і тривожно думати, що наступний готель типу "ліжко та сніданок", до якого ви збираєтеся поїхати, може працювати ось так", - додав він.

Від роботи з компанією, яка надала клінінгу такий список, він відмовився і сказав прямо, що не хоче, щоб його команди асоціювали з таким стандартом прибирання. А пізніше він повідомив про інцидент в Airbnb.