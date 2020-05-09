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Не один год: сколько еще продлится карантин, украинцев шокировали правдой

STYLERКоронавирус    09.05.2020 - 12:22
Не один год: сколько еще продлится карантин, украинцев шокировали правдой
Карантин в Украине - сколько продлятся ограничения (РБК-Украина)

Стоит быть готовым, что карантин будет продолжаться длительное время

Карантин в Украине начинает утомлять, ведь люди не привыкли так долго находиться в четырех стенах квартиры. Комплекс ограничительных мероприятий будет ослаблен уже с 11 мая.

Украинский государственный и политический деятель Денис Шмыгаль рассказал, как долго мы будем жить в условиях ограничений и к чему это приведет, передает издание "Сегодня".

"ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли", - прокомментировал Денис Шмыгаль.

Однако, если ситуация с эпидемией усугубится, все ограничения могут в любой момент вернуться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Городские власти подготовили план первого этапа выхода из ограничений в столице. Это не снятие ограничений, а их ослабление. Если через неделю-две после их введения мы не увидим динамики заболевания, тогда будем переходить ко второму этапу. Если нет, то ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации будем возвращаться к карантину", - отметил Кличко.

Напомним, что эксперты указали на основную группу риска, которая умирает от коронавируса значительно чаще.

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Теги Новости Украины Коронавирус
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