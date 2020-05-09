Коронавирус 2020: названо самое опасное место, как не подцепить

Коронавирус 2020 - где можно подцепить COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может вызвать серьезные проблемы, поэтому стоит обратить внимание на опасные места

Коронавирус 2020 может подхватить каждый, а потому важно понимать, как не заразиться инфекционным ‎заболеванием, не забывать об основных правилах безопасности и меньше віходить на улицу.

У большинства заболевших COVID-19 ‎наблюдаются легкие или умеренные ‎симптомы: повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость, головная боль. Чтобы уберечь себя, следует знать, какие места являются опасными с точки зрения заражения. Об этом экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал изданию OBOZREVATEL.

По словам специалиста, самым опасным местом в многоквартирном доме является лифт. "Причем, не кнопка лифта - на кнопку можно нажать ключом. Самое опасное - это воздух. Кто-то спустился с десятого этажа на первый, дверь открылась, он вышел, а вы раз - и зашли", - отметил он.

Во избежание неприятных последствий Бережнов советует подниматься на свой этаж пешком. При этом, по минимуму соприкасаться с какими-либо поверхностями и не трогать лицо до тех пор, пока не помоете дома руки с мылом.

Напомним, в среднем между моментом инфицирования и появлением симптомов проходит 5-6 дней, однако в некоторых случаях этот период может занимать до 14 дней. Если у вас наблюдаются симптомы тяжелой формы заболевания, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

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