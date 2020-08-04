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Под Одессой образовался 20-километровый затор: что происходит

Одесса, Вторник 04 августа 2020 11:24
Под Одессой образовался 20-километровый затор: что происходит
Под Одессой образовался большой затор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Трасса под Одессой застыла в огромном заторе

На трассе Одесса-Киев образовался огромный затор длиной в 20 километр. Это произошло из-за того, что мост над Хаджибеевским лиманом ремонтируют. Из-за этого на участке дороги водителям приходится стоять по 40 минут.

Как сообщает издание "Факты", фуры с грузами стоят в очередях, они в свою очередь должны проходить процедуру взвешивания на комплексе неподалеку. При этом, по распоряжению властей, при температуре воздуха свыше 28 градусов, въезд фурам в Одессу закрыт, и им приходится ждать ночи.

В данный момент на обеих сторонах моста установлены патрули полиции, они помогают разгрузить трассу и урегулировать поток транспорта.

Отметим, что мост ремонтируют последние 12 лет, прокладывают три полосы в направлении Одессы. Проводят работы по подготовке к гидроизоляции, по левому проезду настраивают устройства буронабивных сваев и регидии. Также под мостом установят автоматизированный грузовой комплекс, который будет без человеческого вмешательства контролировать грузопотоки.

Огромные заторы начали образовываться в этот год, так как много украинцев едут в Одессу к морю из-за карантинных ограничений и невозможности уехать заграницу.

Отдых в Одессе

Как мы ранее писали, на концерте российского певца в Одессе заметили множество нарушений карантинных норм.

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