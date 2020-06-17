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Под Одессой 13-летний мальчик выстрелил в своего друга: детали ЧП и видео

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 12:45
Под Одессой 13-летний мальчик выстрелил в своего друга: детали ЧП и видео
Под Одессой подросток подстрелил своего друга из ружья

В Одесской области случилось ЧП с подростками из-за отцовского ружья

В Одесской области 13-летний парень подстрелил своего 14-летнего друга из охотничьего ружья. Выстрел произошел почти в упор, ребенка увезла скорая с опасным ранением.

Врачи прооперировали парня, угрозы его жизни на данный момент нет, пишет ТСН.

Оказалось, что подросток решил похвастаться перед другом отцовским ружьем. Родители говорят, что оружие было в сейфе, но дети каким-то образом раздобыли ключи.

А врачи рассказывают, что парень родился в рубашке. Ведь огнестрельное ранение дробью очень сложное. В тело попадает очень много дробинок, часть из них извлекли. Пока жизнь парня в безопасности, но в дальнейшем неизвестно, как себя "поведут" оставшиеся дробинки.

В Одесской области подросток подстрелил своего друга (видео: ТСН)

Как мы писали ранее, под Винницей женщина сбила четырех детей. Она была пьяная, без прав, а пострадавший оказался ее крестником.

Также сообщалось, что под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Стрельба
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