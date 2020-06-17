ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга: деталі НП і відео

STYLERЖиття    17.06.2020 - 12:45
Під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга: деталі НП і відео
Під Одесою підліток підстрелив свого друга з рушниці

В Одеській області сталася НП з підлітками через батьківську рушницю

В Одеській області 13-річний хлопець підстрелив свого 14-річного друга з мисливської рушниці. Постріл стався майже в упор, дитину забрала швидка з небезпечним пораненням.

Лікарі прооперували хлопця, загрози його життю на цей час немає, пише ТСН.

Виявилося, що підліток вирішив похвалитися перед другом батьківською рушницею. Батьки кажуть, що зброя була у сейфі, але діти якимось чином роздобули ключі.

А лікарі розповідають, що хлопець народився в сорочці. Адже вогнепальне поранення дробом дуже складне. У тіло потрапляє дуже багато дробинок, частину з них витягли. Поки життя хлопця в безпеці, але надалі невідомо, як себе "поведуть" дробинки, що лишилися.

В Одеській області підліток підстрелив свого друга (відео: ТСН)

Як ми писали раніше, під Вінницею жінка збила чотирьох дітей. Вона була п'яна, без прав, а потерпілий виявився її хрещеником.

Також повідомлялося, що під Житомиром чоловік стріляв у кота, а влучив у сусідку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Стрільба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся