В одесской школе "травят" детей: кормят этим всю неделю

В одесской школе детям дают просроченные батончики (коллаж РБК-Украина)

Детям в одесской школе дают просроченные батончики

В школе №16 города Одессы детей начальных классов кормят просроченными продуктами.

Об этом сообщила одна из мам Ирина Коновал в Facebook.

Женщина рассказала, что школьникам предлагают полакомиться батончиками с просроченной датой.

"А вот теперь я уже готова перейти на мат, в школе №16 (Одесса), где учится мой ребенок, на завтрак детям начальной школы дают... просроченные батончики!

У меня большой вопрос, Вы там вообще о*ренели? Вы намеренно травите детей в школах? Кормят этим всю неделю, вчера и позавчера детям давали те, что на фото, я уже молчу про состав, полезность, калорийность", - выразила свой гнев женщина.

Она отметила, что бесплатное питание предусмотрено за счет налогоплательщиков.

"В школу родителям заходить "суворо заборонено", охранник на ключ закрывает, то есть родители и не знают, что там за стеклянной дверью! Детки в клетке? Мы доверяем вам наших детей, а вы их травите? Я очень надеюсь, что никто из детей не пострадал. И цель поста – кормите детей качественно, а не этой просроченной хе*ней!" - написала автор поста.

В одесской школе детей накормили просроченными батончиками (фото: Facebook/Ирина Коновал)

В комментариях украинцы отреагировали на пост женщины.

Это пипец. Чем дальше - тем страшнее. Как в лесу. А мы в Европу лезем.

Это ужас!!!! Кормить детей батончиками, которые можно приравнять к сахару, соком поить, в состав которых входит лимонная кислота??? А почему не накормить ребенка той же кашей с маслом???

Любой родитель может зайти в любое помещение где находится его ребёнок. Охрана получает зарплату из фондов, которых нет, поэтому они должны закрыть свой рот и пустить родителей.

Как мы ранее писали, родители показали, чем кормят их детей в школах.