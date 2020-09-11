В одесской школе "травят" детей: кормят этим всю неделю

Детям в одесской школе дают просроченные батончики
В школе №16 города Одессы детей начальных классов кормят просроченными продуктами.
Об этом сообщила одна из мам Ирина Коновал в Facebook.
Женщина рассказала, что школьникам предлагают полакомиться батончиками с просроченной датой.
"А вот теперь я уже готова перейти на мат, в школе №16 (Одесса), где учится мой ребенок, на завтрак детям начальной школы дают... просроченные батончики!
У меня большой вопрос, Вы там вообще о*ренели? Вы намеренно травите детей в школах? Кормят этим всю неделю, вчера и позавчера детям давали те, что на фото, я уже молчу про состав, полезность, калорийность", - выразила свой гнев женщина.
Она отметила, что бесплатное питание предусмотрено за счет налогоплательщиков.
"В школу родителям заходить "суворо заборонено", охранник на ключ закрывает, то есть родители и не знают, что там за стеклянной дверью! Детки в клетке? Мы доверяем вам наших детей, а вы их травите? Я очень надеюсь, что никто из детей не пострадал. И цель поста – кормите детей качественно, а не этой просроченной хе*ней!" - написала автор поста.
В одесской школе детей накормили просроченными батончиками (фото: Facebook/Ирина Коновал)
В комментариях украинцы отреагировали на пост женщины.
Как мы ранее писали, родители показали, чем кормят их детей в школах.