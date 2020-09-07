Одесская Барби, которая хотела покончить с собой, стала масоном: ее новые фото поражают

Валерия Лукьянова, которую многие знают как одесскую Барби, удивила своих поклонников новыми снимками. На фото видно, что известная украинская модель и бьюти-блогер кардинально сменила имидж.

Теперь ее одежда не настолько кукольная, но по-прежнему стильная. Валерия выбирает нейтральные цвета и достаточно сдержанные фасоны. Она также отказалась от яркого макияжа.

Валерия Лукьянова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Кроме того, стало известно, что девушка хотела покончить жизнь самоубийством. Но она нашла в себе силы жить дальше. При этом она стала масоном.

Валерия Лукьянова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

На своей странице в Instagram она часто пишет различные посты, в которых ставит хештег "масон".

Валерия Лукьянова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

"Когда пишут гадости про масонов - я чувствую, что пишут гадости про меня, и мне становится очень неприятно, и возникает внутри волна того, что сейчас происходит нечто очень несправедливое, и хочется выразить свой праведный гнев и разнести все в пух и прах. Ну глупость людская не знает границ поэтому кроме неприятного осадкочка я ничего не ощущаю. В конце концов не каждый человек знает, кто такие масоны, а если бы знали, то их язык никогда не повернулся бы против нас!", - написала Валерия в соцсети.

Напомним, в Днепре девушка прогулялась по супермаркету без одежды.

Ранее девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины.