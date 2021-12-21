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В Одессе женщина украла яхту и пыталась доплыть на ней в Николаев: видео угона

Автор: Татьяна Самарук

В Одессе полицейские с береговой охраной задержали яхту, которой управляла нетрезвая женщина. Как потом оказалось, яхту женщина похитила.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Так, женщина в возрасте 25-26 лет, находясь в состоянии опьянения, угнала прогулочную яхту. Отмечается, что судно было задекорировано под "пиратскую" шхуну "Черная жемчужина". Владелец яхты обратился в полицию с заявлением об угоне.

Патрульные нашли яхту возле одного из пирсов. Злоумышленница попыталась выйти в море, однако у нее не получилось, ведь яхта врезалась в пирс. Однако судно осталось на плаву.

В Одессе женщина украла яхту (facebook.com/odesapolice)

Женщина рассказала, что попыталась с помощью яхты попасть в Николаев. К тому же во время проверки стало известно, что она находится в розыске.

Кроме того, на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Поэтому на гражданку в очередной раз составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный сотрудник автомойки украл Tesla и устроил ДТП.

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угоняхта