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В Одессе возле больницы толпятся люди: в огромной очереди и беременные

Одесса, Среда 07 октября 2020 11:08
В Одессе возле больницы толпятся люди: в огромной очереди и беременные
В Одессе заметили огромные очереди на тестирование (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под поликлиникой Одессы толпятся люди

В Одессе стоят огромные очереди в поликлинику для того, чтобы сдать анализы. Речь идет о медицинском учреждении №6. Интересно, что в большой очереди находятся люди, пришедшие сдать тест на коронавирус и граждане, которые сдают обычные анализы.

В толпе можно увидеть мужчин в военной форме, а также женщин в положении. Об этом сообщили на видео, опубликованном в Telegram-канале "Одесса инфо".

Как можно увидеть в ролике, в очереди дистанцию никто не соблюдает. Маски у людей надеты неправильно, они закрывают только рот.

"Огромные очереди в 6 поликлинике на сдачу анализов. Половина на COVID-19, половина на консультацию врачей. Пускают по пару человек в поликлинику, вот вам и "не надо скопляться, держите дистанцию", - написал автор видео под роликом.

Напомним, что Одесса, как и Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне. В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.

В поликлинике Одессы огромная очередь на сдачу анализов

Напомним, в Министерстве охраны здоровья Украины рассказали жителям страны, как нужно себя вести при первых симптомах коронавируса.

Ранее мы писали о том, что больная коронавирусом украинка рассказала о больницах, в которых койки стоят в коридорах.

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