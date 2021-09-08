В Одессе на видео попало "воспитание" годовалого ребенка: папа и мама били по очереди

Известно, что инцидент произошел в жилом массиве "Радужный" 4 сентября. Ребенку, с которым жестоко обращались родители, всего 1,8 лет.

Сначала перед входом в дом "воспитательной работой" занимался отец, он держал мальчика за руки, что-то ему кричал, дергал и бил. После того как семейство зашло в лифт, пришла очередь матери, которая прямо там продолжила бить мальчика.

Скриншот

Видео можно посмотреть по ссылке, осторожно оно содержит сцены насилия.

В местных СМИ сообщается, что информация была передана службе по делам детей Таировской ОТГ. Представители службы уже отреагировали на произошедшее.

Кроме того, уже написано заявление в полицию по факту жестокого обращения с ребенком.