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В Одессе умер известный военный медик: спас жизни многим бойцам АТО

Одесса, Вторник 27 октября 2020 16:12
В Одессе умер известный военный медик: спас жизни многим бойцам АТО
В Одессе умер военный медик (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известный врач из одесского военного госпиталя умер на 64 году жизни

В Одессе внезапно скончался полковник медицинской службы Одесского военного госпиталя Николай Гамма. Ему было 64 года и на его счету много спасенных жизней.

Николай Гамма прошел путь от военного медика до ведущего врача Военно-медицинского центра клинического центра Южного региона. Он был талантливым и честным врачом, за особые заслуги и спасение жизней бойцов АТО был награжден государственными наградами. Об этом сообщили на странице Одесского военного госпиталя в социальной сети Facebook.

"На 64 году трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, побратима – полковника медицинской службы в отставке Гаммы Николая Афанасьевича. Всю свою жизнь Николай Афанасьевич посвятил служению Родине и охране здоровья человека. Он прошел славный путь военного медика от первичного звена до ведущего терапевта Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Полковник медицинской службы Гамма Н.А. гордился своей профессией, постоянно развивал свои способности и профессиональные качества. Знаем его как талантливого, честного и принципиального руководителя и друга. Смерть Николая Афанасьевича горе для семьи, большая потеря для общества. Все, кого судьба сводила с ним, выражают коллективу и семье глубокие соболезнования", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом скончалась женщина, которая решила рожать дома.

А также рассказывали о том, что в Киеве скончался поэт и журналист, а его родные устроили скандал с полицией.

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