ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Одессе при странных обстоятельствах умер подросток: говорил по телефону и отключился

Новина українською →
Одесса, Понедельник 18 октября 2021 09:41
В Одессе при странных обстоятельствах умер подросток: говорил по телефону и отключился В Одессе умер подросток в кафе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе в кафе произошел шокирующий случай. 17-летний подросток внезапно умер. До этого он говорил по телефону, при чем он ничего не ел и не пил.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Одесса INFO".

Как все произошло

Трагедия произошла в кафе "Чердак". Как рассказали очевидцы, 17-летний парень находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и так не пришел в себя.

Друзья парня вызвали скорую и позвонили его близким. До приезда скорой они и работники кафе пытались реанимировать подростка. Скорая помощь прибыла на место через 17 минут. Медики тоже проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. К сожалению, парень умер, так и не приходя в сознание.

Родные рассказали, что у парня были проблемы с давлением и щитовидной железой. Все обстоятельства смерти сейчас выясняются.

В Одессе при странных обстоятельствах умер подросток: говорил по телефону и отключился

В Одессе в кафе умер подросток (фото:t.me/c/1450213869)

Как мы ранее писали, под Днепром погиб подросток, вдохнувший газ из баллона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
LITE
Праздник 18 октября: что запрещено делать и кого нужно поздравить
Праздник 18 октября: что запрещено делать и кого нужно поздравить