В Одессе школьникам хотят запретить пользоваться телефонами на уроках

Об этом сообщили во время заседания комиссии Одесского горсовета.

Так, соответствующую тему подняла депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк и попросила запретить детям пользоваться телефонами во время уроков.

Она объяснила это тем, что использование учениками мобильных телефонов порождает огромное неуважение к учителям. Она отмечает, что телефоны нужно не забирать, а просто выключать или забрать его из парт учеников на время урока.

Кроме того, такое предложение поддержали другие члены комиссии, которые рассказали, что это сильно отвлекает учеников, а также учителей, и так далее продолжаться не может.

Также глава городского департамента образования Елена Буйневич отметила, что против запрета телефонов, ведь забирать их у детей – незаконно и это является их личной собственностью.

Буйневич добавила, что депутаты не ставят за цель забирать телефоны у детей, ведь против этого будут все. Но правила, чтобы дети прятали телефоны во время урока, должны работать в каждом учреждении образования.

Поэтому соответствующий документ-памятку депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.