В Одессе школьникам хотят запретить пользоваться телефонами на уроках
В городском совете Одессы хотят запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в школах. В частности хотят установить соответствующие правила.
Об этом сообщили во время заседания комиссии Одесского горсовета.
Так, соответствующую тему подняла депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк и попросила запретить детям пользоваться телефонами во время уроков.
Она объяснила это тем, что использование учениками мобильных телефонов порождает огромное неуважение к учителям. Она отмечает, что телефоны нужно не забирать, а просто выключать или забрать его из парт учеников на время урока.
Кроме того, такое предложение поддержали другие члены комиссии, которые рассказали, что это сильно отвлекает учеников, а также учителей, и так далее продолжаться не может.
Также глава городского департамента образования Елена Буйневич отметила, что против запрета телефонов, ведь забирать их у детей – незаконно и это является их личной собственностью.
Буйневич добавила, что депутаты не ставят за цель забирать телефоны у детей, ведь против этого будут все. Но правила, чтобы дети прятали телефоны во время урока, должны работать в каждом учреждении образования.
Поэтому соответствующий документ-памятку депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.
Ранее мы сообщали, что школы Одессы смогут выйти с "дистанционки" с 1 ноября.
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