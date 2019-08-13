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В Одессе муж выбросил жену с балкона квартиры: все подробности

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 22:32
В Одессе муж выбросил жену с балкона квартиры: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавшая в тяжелейшем состоянии доставлена в больницу

В Одессе в микрорайоне Черемушки произошел вопиющий случай. Гражданский муж столкнул экс-супругу с балкона третьего этажа. Об этом сообщает пресс-слуджба полиции. Как отмечают правоохранители, между парой возникла ссора, в результате 32-летний мужчина пришел в бешенство и выбросил 56-летнюю сожительницу с балкона вниз.

"Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает ее вещи — очевидно, с целью кражи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное, между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку квартиры с балкона", — рассказали в полиции.

Очевидцы ЧП вызвали скорую помощь. Пострадавшую женщину при смерти увезли в больницу. Она находится в тяжелейшем состоянии, у нее диагностированы множественные переломы, сотрясение мозга, черпно-мозговая травма.

В Одессе муж выбросил жену с балкона квартиры: все подробности

Фото: Между парой возникла ссора (пресс-служба полиции)

Подозреваемый мужчина задержан. По факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В Одессе муж выбросил жену с балкона квартиры: все подробностиФото: Подозреваемый сейчас задержан (пресс-служба полиции)

Как мы ранее писали, в Одессе на проспекте Небесной Сотни произошел инцидент с применением боевой гранаты. 47-летний местный житель, находясь дома в нетрезвом состоянии, выбросил гранату РГД-5 из 9 этажа.

Читайте также, как под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену и выбросил из окна. 51-летний мужчина сначала избил свою супругу, после чего схватил за горло и придушил, затем выбросил свою сожительницу из окна квартиры.

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