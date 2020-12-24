В Одессе девушка пырнула парнем ножом за просьбу позвонить

В Одессе на улице Дерибасовской 19-летняя девушка нанесла ножевые ранения мужчине, который попросил у нее мобильный телефон. После совершения правонарушения девушка спряталась у знакомых, а пострадавшему прохожие вызвали скорую помощь.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, к девушке на улице подошел 46-летний мужчина. Он дважды попросил у нее мобильный телефон, чтобы позвонить.

"Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения. Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение", - говорится в сообщении.

Она сбежала с места происшествия и спряталась у знакомых. Ее личность быстро была установлена, и полиция задержала нападавшую. Мужчине прохожие вызвали скорую помощь, и он был доставлен в медучреждение.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

В Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон

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