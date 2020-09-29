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В Одессе из битком набитых маршруток вываливаются люди: о карантине не слышали

Одесса, Вторник 29 сентября 2020 14:48
В Одессе из битком набитых маршруток вываливаются люди: о карантине не слышали
В Одессе в маршрутки пускают любое количество людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе пассажиры набиваются в маршрутки

В Одессе во время карантина ездят набитые людьми маршрутки. Водители транспортных средств пускают всех желающих, несмотря на ограничение по количеству людей. Для того чтобы зайти в автобус люди даже дерутся.

Местные жители жалуются на малое количество маршрутов.

"Я не боюсь заразиться коронавирусом. Мне нужно ехать на работу и зарабатывать деньги. Если хотите, чтобы люди не набивались, пустите больше маршруток, – рассказала одесситка Елена изданию "УСИ".

Студенті также негодуют - им нужно добираться на учебу.

"Я стою уже полчаса, жду 121 маршрутку. Вы же видите, что они все забитые, а у меня через час пары в университете начинаются. Я точно сегодня опоздаю", – рассказал студент Валерий.

Местные жители просто в отчаянии, что приходится ехать в таких условиях.

"Я понимаю, что карантин и ограничения. Но мне на Таирово нужно добраться, вы представляете сколько сейчас туда будет стоить такси? Конечно, я залезу в эту маршрутку и буду стоять на одной ноге. А что делать?" –рассказала одесситка.

В горсовете пообещали пустить на наиболее оживленные маршруты дополнительные автобусы. Однако пока ситуация плачевная.

В Одессе из битком набитых маршруток вываливаются люди: о карантине не слышали

В Одессе из битком набитых маршруток вываливаются люди: о карантине не слышалиВ Одессе в маршрутки набивается куча людей (фото: usionline.com)

Как мы ранее писали, в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке.

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