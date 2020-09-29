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В Одесі з битком набитих маршруток вивалюються люди: про карантин не чули

Одеса, Вівторок 29 вересня 2020 14:48
В Одесі з битком набитих маршруток вивалюються люди: про карантин не чули
В Одесі у маршрутки пускають будь-яку кількість людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі пасажири набиваються в маршрутки

В Одесі під час карантину їздять набиті людьми маршрутки. Водії транспортних засобів пускають всіх бажаючих, незважаючи на обмеження по кількості людей. Для того щоб зайти в автобус люди навіть б'ються.

Місцеві жителі скаржаться на малу кількість маршрутів.

"Я не боюся заразитися коронавірусом. Мені потрібно їхати на роботу і заробляти гроші. Якщо хочете, щоб люди не набивалися, пустіть більше маршруток, – розповіла одеситка Олена виданню "УСІ".

Студенті також обурюються - їм потрібно добиратися на навчання.

"Я стою вже півгодини чекаю 121 маршрутку. Ви ж бачите, що вони всі забиті, а у мене через годину пари в університеті починаються. Я сьогодні спізнюся", – розповів студент Валерій.

Місцеві жителі просто в розпачі, що доводиться їхати в таких умовах.

"Я розумію, що карантин і обмеження. Але мені на Таїрово потрібно дістатися, ви уявляєте скільки зараз туди буде коштувати таксі? Звичайно, я залізу в цю маршрутку і буду стояти на одній нозі. А що робити?" –розповіла одеситка.

У міськраді пообіцяли пустити на найбільш жваві маршрути додаткові автобуси. Однак поки ситуація плачевна.

В Одесі з битком набитих маршруток вивалюються люди: про карантин не чули

В Одесі з битком набитих маршруток вивалюються люди: про карантин не чулиВ Одесі у маршрутки набивається купа людей (фото: usionline.com)

Як ми раніше писали, у Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці.

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