UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе банку из-под Nutella бросили в окно трамвая: пострадал пассажир (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella в окно трамвая и травмировали пассажира.

Видео появилось в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

Так, инцидент произошел вечером, 26 ноября в трамвае №15.

На видео видно, что банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, который на момент нападения сидел в кресле, получил травму глаза.

"Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз", – рассказал автор видео.

В комментариях пользователи поражены от ситуации.

  • Какой ужас! Что делается в мире;
  • Уже из дома страшно выйти;
  • Жаль парня, ни в чем не виноват;
  • Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. И главное потом страха у человека не было;
  • Просто ужас! Так ехал себе человек и пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу.

Также мы писали, что в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную.

Читайте РБК-Украина в Google News
трамвай