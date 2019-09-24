В Одессе аттракцион парка развлечений развалился в воздухе: видео инцидента

В Одессе, в курортной зоне "Аркадия" часть аттракциона отвалилась прямо в воздухе и рухнула на землю. Видео происшествия сняли очевидцы и опубликовали его в интернете.

Как сообщают посетители парка развлечений, кабина аттракциона "Бомбер" просто оторвалась и упала на землю. От удара она треснула и развалилась. К счастью, на момент падения кабины, ни в кабине, ни на земле, куда она упала – никого не было, и никто не пострадал.

"На Аркадийской Аллее упала кабина с Бомбера, проверяли перед запуском. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по Аллее, но обошлось", - сообщили свидетели происшествия в социальных сетях.

ЧП в парке аттракционов в Одессе (Видео:YouTube/Журналист в Одессе)

Однако, очевидцы в панике, так как каждый день этот аттракцион работает и кабины "Бомбер" летают над головами посетителей парка. Им страшно представить, что могло бы произойти, если бы в момент падения внутри были бы люди или если бы кабина упала бы на толпу людей с детьми.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кирилловке в парке аттракционов произошло ЧП, которое напугало отдыхающих. Люди зависли в воздухе на высоте 50 метров и кричали в темноте от ужаса.