В Одесі відкривається фотовиставка про найскладнішу зиму в історії України

Українські фотографи Сергій Коровайний, Саша Маслов, Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Михайло Палінчак, Сергій Моргунов, Павло Петров та багато інших через фотовиставку "Сміливі нести світло" розповідають у своїх роботах про минулу зиму, яка стала одним з найважчих випробувань за всю історію незалежної України.

Про це йдеться в Telegram компанії ДТЕК.

На світлинах показано, як українці жили, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному під час масових відключень світла.

Фотовиставка відкриє свої двері для одеситів та гостей міста вже цієї суботи, 13 січня, у Одеському національному художньому музеї, який нещодавно поновив роботу після влучання російської ракети.

"Документація масових відключень світла дає новий вимір, нову глибину в розумінні того, як українці переживають найважчі часи свого життя і водночас формуються як нація - ми адаптуємося до будь-якого дискомфорту, але не погоджуємося на щонайменші компроміси із совістю", - йдеться в повідомленні арт-кураторів виставки.

"У проєкті ми бачимо багато надії, цінностей, які об’єднують нас усіх і персональний травматичний досвід перетворюють на колективний спротив відчаю, створюють нові форми існування. Через документацію війни ми бачимо, що навіть в надзвичайно важких умовах українці знаходять спосіб навчатися, створювати, працювати. Продовжувати боротьбу", - зазначає арт-кураторка Катя Тейлор.

Фотографії найважчої зими зі всієї України також зібрані в однойменну книгу, яка буде презентована на виставці та стане ще одним документом війни, що побачить весь світ.

Раніше фотовиставка пройшла у Києві, Харкові, Львові та Дніпрі.

Організатори проекту: ДТЕК та Port of Culture, за підтримки партнерів Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers.

Виставка працюватиме в Одеському національному художньому музеї з 13 січня по 4 лютого за адресою: вул. Софіївська, 5а, з 11:00 до 17:00 (середа - неділя).