Обыски у Зверобой разозлили украинцев: 30-е возвращаются

Зеленского критикуют в день обысков у Маруси Зверобой (коллаж РБК-Украина)

Владимира Зеленского в день обысков у Маруси Зверобой критикуют и обвиняют в репрессиях

Обыски у Маруси Зверобой проводят 28 ноября. Правоохранители нагрянули в квартиру волонтерки из-за того, что она в прямом эфире раскритиковала общение Владимира Зеленского с добровольцами на Донбассе и высказала предположение, что во время одной из таких поездок президент Украины может стать жертвой покушения. Эти слова волонтерки Генпрокуратура расценила как "угрозу убийством" Зеленскому и открыла против Зверобой уголовное производство.

Маруся Зверобой (фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

Маруся Зверобой уже сообщила журналистам, что следователи изъяли у нее зарегистрированное оружие, мобильный телефон и блокнот.

Тем временем, в сети активисты, блогеры и другие известные украинцы массово осуждают обыски у Зверобой, называя это политическим преследованием, стают на сторону волонтерки и призывают Зеленского остановить беспредел.

"Нет, это не Россия. Это Украина, 28 ноября 2019 года. ГБР ворвались в квартиру Маруси Зверобой утром. Причина: обыски, в результате высказываний Маруси во время стрима с Фединой, который транслировали на Фейсбуке. Конфисковали телефон согласно зачитанного решения... Подозреваются в планировании убийства Владимира Зеленского. Такие дела, котики. 30-е возвращаются", - написала в Facebook журналистка Янина Соколова.

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Актриса Римма Зюбина назвала "мелочные разборки и запугивания" со стороны власти "отвратительными".

"Это что вообще такое? Завтра монобольшинство примет Закон, запрещающий критику чиновников и Президента, внедрит цензуру, охота на инакомыслящих - это все уже было в истории. В январе 2014 года хотели повторить 1937-й. Не прошло", - написала звезда.

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Экс-нардеп Дмитрий Ярош написал в соцсети, что "воевать с женщинами - низко", и такие действия могут проводить "только мерзавцы, пид***сы и враги Украины". Также он подметил, что "существующая власть каждый день теряя свой рейтинг, войной с патриотами Украины, теряет свою и так не очень высокую легитимность".

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Вступилась за Марусю и писательница Ира Цилык.

"Сегодня утром ГБР ворвались с обыском в квартиру Маруси Зверобой. Она и Федина подозреваются в планировании убийства Владимира Зеленского, и все из-за того стрима, который транслировался в Фейсбуке. Здобулы, одним словом", - иронично отметила она.

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"Понимаете, Владимир Александрович, какое дело. Вы можете сейчас посадить Марусю Зверобой. Или потрепать ей полгода нервы и впаять условно, демонстрируя свое великодушие. Вы же президент с диктаторскими полномочиями и полным игнором закона. Ваш клоун Труба собственную маму посадит, чтобы остаться в должности. Но вы никогда не измените одного простого факта: в то время, как на фронте гибли украинцы, Маруся положила свою жизнь на борьбу с агрессором, а вы положили свой член на рояль. Не знаю, что ваши приспешники найдут у нее дома. Может, оружие, может, наркотики - у ментов никогда не было богатого воображения. Но Маруся никогда не убегала с фронта, а вы убегали. И никакими роликами на Ютюбе и посадками политических оппонентов это не перебить. И да, я так же, как Маруся, считаю, что вы не умрете своей смертью", - написал бизнесмен Сергей Марченко и добавил, что власть и его "может тоже посадить".

"Я вас не боюсь. И никто не боится. Вы просто еще одна мелкая историческая фигура в истории великой страны", - резюмировал он.

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