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Обязательная COVID-вакцинация в Украине: Минздрав дал список профессий и назвал сроки

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Четверг 30 сентября 2021 10:58
Обязательная COVID-вакцинация в Украине: Минздрав дал список профессий и назвал сроки Фото: В Украине введут обязательную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения опубликовали проект приказа, который обяжет представителей ряда профессий вакцинироваться от коронавируса. В противном случае их ждет отстранение от работы.

Когда введут такую норму, кого будут вакцинировать и насколько это обоснованно - читайте ниже в нашем материале.

Согласно законопроекту от Минздрава, в список профессий для обязательной COVID-вакцинации попали:

  • работники учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего образования (в том числе специальные), дошкольного, внешкольного, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работники местных государственных администраций.

Обязательная COVID-вакцинация в Украине: Минздрав дал список профессий и назвал сроки

В документе уточняется, что за отказ или уклонение от вакцинации, людей этих профессий будут отстранять от работы.

Такие меры нужны для того, чтобы сделать кампанию по вакцинации в Украине более эффективной. По словам Виктора Ляшко, охват иммунизации среди представителей этих профессий недостаточный, в отличие от медиков и военных (среди них уже 80% вакцинированных).

Обязательная вакцинация законна, но кто будет это контролировать?

По словам Министра здравоохранения, статьей 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций подлежат обязательным прививкам от инфекционных болезней.

Контролировать вакцинацию в названных выше сферах занятости будут работодатели. Если сотрудник не будет привит - его должны отстранить от работы.

Проверку исполнения этого требования будет осуществлять Госпродпотребслужба.

Когда начнут действовать новые правила

Виктор Ляшко говорит, что указ о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, после подписания Минздравом пойдет на поверку в Министерство юстиции. Там у законопроекта будет месяц на согласование документа. Только после этого он будет зарегистрирован и утвержден, уточнил Ляшко.

Министр образования Сергей Шкарлет в свою очередь отметил, что конкретный список профессий, который подлежит вакцинации, утвердят в ближайшее время.

Но порядок выполнения этого указа утвердят "немного позже".

Интересно, что медицинские работники в обязательный список не вошли. Виктор Ляшко объяснил, почему.

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