Обов'язкова вакцинація в Україні: МОЗ дав список професій і назвав терміни

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували проект наказу, який зобов'яже представників ряду професій вакцинуватися від коронавірусу. В іншому випадку їх чекає відсторонення від роботи.

Коли введуть таку норму, кого будуть вакцинувати і наскільки це обґрунтовано - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно із законопроектом від МОЗ, до списку професій для обов'язкової вакцинації потрапили:

працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти (у тому числі спеціальні), дошкільної, позашкільної, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

співробітники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

працівники місцевих державних адміністрацій.

У документі уточнюється, що за відмову або ухилення від вакцинації, людей цих професій будуть усувати від роботи.

Такі заходи потрібні для того, щоб зробити кампанію з вакцинації в Україні більш ефективною. За словами Віктора Ляшка, охоплення імунізації серед представників цих професій недостатнє, на відміну від медиків і військових (серед них вже 80% вакцинованих).

Обов'язкова вакцинація законна, але хто буде це контролювати?

За словами міністра охорони здоров'я, статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим щепленням від інфекційних хвороб.

Контролювати вакцинацію в названих вище сферах зайнятості будуть роботодавці. Якщо співробітник не буде щеплений - його повинні усунути від роботи.

Перевірку виконання цієї вимоги здійснюватиме Держпродспоживслужба.

Коли почнуть діяти нові правила

Віктор Ляшко каже, що указ про перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, після підписання МОЗ піде на перевірку в Міністерство юстиції. Там для законопроекту буде місяць на узгодження документа. Тільки після цього він буде зареєстрований і затверджений, уточнив Ляшко.

Міністр освіти Сергій Шкарлет у свою чергу зазначив, що конкретний список професій, який підлягає вакцинації, затвердять найближчим часом.

Але порядок виконання цього указу затвердять "трохи пізніше".