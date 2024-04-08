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Обвинувачена в держзраді Ірпінська освітянка втекла до РФ: чим займається зрадниця

Алла Душкіна (фото: t.me/s/smolii_ukraine)
Автор: Іванна Пашкевич

Директорка коцюбинського приватного закладу дошкільної освіти Алла Душкіна, яку звинуватили у співпраці з російськими окупантами, втекла з України. З’ясувалося, що нині вона перебуває в РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на Telegram-канал громадського діяча Андрія Смолія.

Деталі

Повідомляється, що зрадниця, яка очолювала шпигунську групу в Києві, в країні-агресорці викладає в православній школі.

Нагадаємо, директорку дитсадка заарештували за звинуваченням у державній зраді наприкінці березня 2022 року.

За даними слідства, вона здавала росіянам позиції Збройних сил України взамін на посаду "міністерки освіти" в окупаційному "уряді".

У травні суд випустив Душкіну із СІЗО під заставу в пів мільйона гривень. Після цього вона жодного разу не з’явилася в суді, у зв’язку з чим було прийняте рішення про примусовий привід.

Про те, що запроданка втекла до Росії, повідомив її адвокат.

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